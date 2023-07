In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche bei Mädchen in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im vergangenen Jahr bei jungen Frauen unter 15 Jahren neun Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Im Jahr 2000 seien es 41 gewesen. Dies sei ein deutlicher Rückgang um 78 Prozent, so das Landesamt.