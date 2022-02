Statistik für 2021 Corona und die Mobilität: Weniger Pannen in Sachsen-Anhalt – aber mehr Staus

Wenn nichts mehr geht, kommen die selbst ernannten gelben Engel: In Sachsen-Anhalt sind Pannenhelfer des ADAC im vergangenen Jahr in Tausenden Fällen ausgerückt. Das war seltener als noch vor der Pandemie. An anderer Stelle – nämlich bei der Zahl des Staus – spürt man Corona dagegen gar nicht mehr.