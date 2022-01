In Sachsen-Anhalt lebt deutschlandweit die älteste Bevölkerung, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Montag mitgeteilt hat. Die Menschen sind hier im Schnitt 48,1 Jahre alt. Die jüngste Bevölkerung unter den Bundesländern hat demnach Baden-Württemberg mit einem Durchschnitt von 43,8 Jahren. Das BiB hat Zahlen aus dem Jahr 2000 mit denen von 2020 verglichen.

Generell sei Deutschlands Bevölkerung in den meisten Städten und Gemeinden in den vergangenen 20 Jahren gealtert. Ausnahmen gab es in Städten wie Leipzig, München und Frankfurt am Main. Nur einige der insgesamt 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland trotzen damit laut Bundesinstitut dem Alterungs-Trend.