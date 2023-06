In Sachsen-Anhalt fehlen derzeit vor allem in ländlichen Regionen Ärzte und Pflegekräfte. Im vergangenen Jahr erlaubte das Prüfungsamt 240 Medizinern aus dem Ausland, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten.

Die Zulassungszahlen sind in den vergangenen Jahren gestiegen. 2017 waren noch 112 Erlaubnisse erteilt worden, 2019 dann 184 und 2021 waren es 229. Es gibt immer wieder Mediziner, die ihre Anträge zurückziehen und etwa in andere Bundesländer wechseln. Auch nach der erteilten Approbation, also der Zulassung, bleiben bei Weitem nicht alle in Sachsen-Anhalt, wie Bohn sagte.