Die Ärztekammer Sachsen-Anhalt fordert angesichts der Aktionen gegen die Corona-Politik vor Kliniken mehr Respekt und Rücksichtnahme. "In den Kliniken kämpft das gesamte medizinische Personal um das Überleben einzelner schwerkranker Patientinnen und Patienten", erklärte der Präsident der Ärztekammer, Uwe Ebmeyer, am Donnerstag.

Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit seien selbstverständlich Grundwerte, die geschützt und gelebt werden sollten. "Die Wahl des Versammlungsortes ist jedoch nicht alternativlos", hieß es in der Erklärung der Ärztekammer. Es solle ein "Mindestmaß an Respekt und Rücksichtnahme" für die Menschen vorhanden sein, die ihre Leben der Gesundheit anderer Mensch widmen, und für die Betroffenen, die in den Kliniken und Arztpraxen behandelt werden.