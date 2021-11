Die Ärztinnen und Ärzte in Sachsen-Anhalt kritisieren schon länger eine jahrzehntelange Unterfinanzierung der stationären Kinder- und Jugendmedizin. Doch nun wird es konkret: Die fehlenden Gelder verursachen jetzt erhebliche Kapazitäts- und Versorgungsprobleme. Der Präsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, Uwe Ebmeyer, sagte am Samstag auf einer Kammerversammlung in Magdeburg, durch die kontinuierliche Rationalisierung drohe Sachsen-Anhalt ein Engpass. Eine zufriedenstellende kinder- und jugendmedizinische Versorgung könne so nicht mehr gewährleistet werden.

Ärzte besorgt über gegenwärtige Situation

Die kinder- und jugendmedizinischen Praxen und Kliniken spüren die Mehrbelastung. Bildrechte: dpa Die Situation verschärfe sich zusehends wegen des gestiegenen Pensums in der Corona-Pandemie. Auf der Versammlung in Magdeburg erklärte die Kammer, gerade unter Ungeimpften stiegen die Infektionszahlen wieder exponentiell. Die Versorgung in den Krankenhäusern stoße bereits jetzt an die Belastungsgrenzen. "Die Kinder-Intensivmedizin ist dabei im besonderen Maß betroffen, denn hier stehen keine Reservekapazitäten, wie es in der Erwachsenen-Intensivmedizin der Fall ist, zur Verfügung", sagte Ebmeyer. Die Ärzte appellieren deshalb an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Beispiel Haldensleben