Nimmt man die durchschnittliche Zahl der bestandenen Facharztprüfungen je Arztgruppe aus der Vergangenheit und schreibt diese bis zum Jahr 2030 fort, dann kann die Summe der neuen Nachwuchsmediziner die Zahl der Ruheständler nicht einmal ansatzweise ausgleichen. Die Versorgungslücken, so das Fazit der Prognose, werden in Sachsen-Anhalt folglich immer größer .

Denn der Ärztemangel wird nicht erst künftig zum Problem, sondern die medizinische Versorgung ist bereits heute aufgrund von zu wenig Personal in einigen Regionen nicht mehr ausreichend. Das zeigt sich in Sachsen-Anhalt besonders deutlich bei den Hausärztinnen und -ärzten. Um den Bedarf für diese Arztgruppe steuern zu können, ist das Land in 32 Planungsbereiche gegliedert. In 13 dieser Bereiche wurde eine drohende Unterversorgung festgestellt.