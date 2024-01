Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt hat Berichte über einen geplanten Ärztestreik am Dienstag zurückgewiesen. Jörg Böhme, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, man habe als KV nicht zum Streik aufgerufen. Sollte in Zukunft tatsächlich eine Protestaktion stattfinden, würde man zudem die Versorgung sicherstellen, so Böhme.