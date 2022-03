Nach ihren eigenen Maßnahmen gefragt, verweist die Regierung auf die Landarztquote und den Plan, die Zahl der Medizin-Studienplätze an den beiden Universitäten in Sachsen-Anhalt zu erhöhen. Das Land hofft darauf, dass der Bund dafür ein entsprechendes Programm aufbaut. Ideen wie einen Ärzte-Bus, der Mediziner in die Orte bringen würde, lehnt das Land ab. Die Ärzte sollten die Zeit unterwegs besser zur Behandlung von Patienten in der Praxis nutzen.