Kommentar Wer die AfD kleinhalten will, muss Debatte nicht nur rund um Wahlen führen

Jetzt gucken sie doch alle wieder in den Osten. Knapp eine Woche vor der Landtagswahl sieht das Umfrageinstitut INSA die AfD knapp vor der CDU. Sollte das auch am Wahlabend so aussehen, es wäre eine Zäsur. Erstmals wäre die AfD stärkste Kraft bei einer Landtagswahl in Deutschland. Zwar nicht, weil sie besonders gewachsen wäre, sonder eher weil die CDU weiter schrumpfte. Das Zeichen wäre dennoch verheerend.

Ein paar Wochen lang, bis zur Regierungsbildung vielleicht, wird dann eine Art Dauer-Brennpunkt-Atmosphäre in Deutschland herrschen. Wie konnte das geschehen? Was hat man "im Osten" nur falsch gemacht? Medien werden wieder in die AfD-Hochburgen fahren und Alles wie bei der Landtagswahl 2016 bzw. der Bundestagswahl 2017 nur dann eben noch einen Tick heftiger. Einen Vorgeschmack gibt der heutige Titel des ARD-Presseclubs: "Sachsen-Anhalt wählt – rücken Ost und West weiter auseinander?"

Und dann? Zieht die Karawane wohl wieder weiter. Dabei muss dauerhaft um die Ursachen und ihre Lösungen gestritten und gerungen werden.

Ursachen liegen nicht allein bei “Diktatursozialisierung”

Wenn der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der sächsische CDU-Politiker Marco Wanderwitz etwa sagt, bei den Anhängern der AfD handele es sich um Menschen, "die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind", dann geht das zu kurz.

Es unterschlägt zum einen, dass diese Menschen lange auch CDU, SPD und Die Linke gewählt haben, wenngleich letztere möglicherweise auch als Protest. Zum anderen sind viele AfD-Wähler und -Wählerinnen schlichtweg zu jung, um in der DDR ganz oder überhaupt auch nur teilweise sozialisiert worden zu sein.

Was sie aber mitbekommen haben, sind die Nachwendejahre, in denen Hunderttausende arbeitslos wurden. Die sogenannten Baseballschlägerjahre, als rechte Gewalt im Osten Deutschlands Alltag wurde und erst sehr spät, Ende der 90er auch vom Staat wirklich bekämpft wurde. Die Einführung des Hartz IV-Systems. Den Wegzug für über 1,1 Millionen Mitmenschen aus Sachsen-Anhalt, während nur 800.000 hierher zogen oder zurückkamen. Schließlich die "Bullerjahn-Jahre", während denen Sachsen-Anhalt unter CDU- und SPD-Führung und angesichts immenser Schuldenlast an manchen Stellen nahezu kaputt gespart wurde.

Der Investitionsstau bei den Krankenhäusern, der Mangel an Lehrerinnen und Lehrer, der Wiederaufbau der Polizei: All das wurde von der jetzigen Landesregierung durchaus mit großen Mühen angegangen. Beim Zuzug wurde der Trend erfolgreich gedreht. Die wirtschaftliche Situation ist – abgesehen von Corona – so gut wie nie.