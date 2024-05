In der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt gibt es einen weiteren Mitarbeiter mit einer Vergangenheit in der verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ). Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT handelt es sich um Felix Nothdurft, der inzwischen aber den Nachnamen seiner Frau trägt. Nothdurft ist seit Anfang des Jahres in der Fraktion als Referent für "Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur" angestellt.