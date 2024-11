Waffenbehörden in Sachsen-Anhalt prüfen derzeit die Zuverlässigkeit von AfD-Mitgliedern mit Waffenschein. Das hat das Landesverwaltungsamt MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Demnach gibt es aktuell in Sachsen-Anhalt 109 AfD-Mitglieder mit waffenrechtlichen Erlaubnissen. In 72 dieser Fälle laufe ein Entzugsverfahren, weitere 35 Anträge werden laut Behörde überprüft. In zwei Fällen hätten die Betroffenen bereits freiwillig auf ihre Waffen und Lizenzen verzichtet.