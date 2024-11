In der Regel sind die Landkreise beziehungsweise in den kreisfreien Städten Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau die Polizeiinspektionen für die Prüfung zuständig. Die "erforderliche Zuverlässigkeit" ist laut Waffengesetz eine der Voraussetzungen, die Menschen erfüllen müssen , damit sie eine Erlaubnis zum Waffenbesitz bekommen können.

Kritik kommt von der AfD. Sie sieht in der Prüfung einen Versuch, "Mitglieder der demokratischen Opposition zu diskriminieren oder von einer Mitarbeit zum Wohle unseres Landes abzuhalten." In einer Mitteilung heißt es weiter: "Die Idee des CDU-geführten Innenministeriums über die Waffenbehörden unbescholtenen Bürgern allein aufgrund ihrer AfD-Mitgliedschaft die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen, ist nicht neu".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Rüdiger Erben, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Waffen haben in den Händen von Extremisten nichts zu suchen." Die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem müsse auch konsequentes waffenbehördliches Handeln nach sich ziehen. "Die hohe Zahl der Vorgänge ist ein Zeichen dafür, dass das passiert, aber auch, wie beliebt Waffen bei Rechtsextremisten sind", so Erben weiter.

"Wir sehen die Verbindung in den Rechtsterrorismus sowohl in Sachsen, wir haben sie auch in Sachsen-Anhalt." Insoweit sei die Situation ganz klar. "Waffen haben nichts in den Händen von Verfassungsfeinden und damit auch nichts in den Händen von AfD-Mitgliedern zu suchen."