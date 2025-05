Roi war 2019 in die Kritik geraten, nachdem ein Foto öffentlich wurde, das ihn auf einer Neonazi-Demonstration 2009 in Dresden zeigte. Er gab damals an, die Demo in Vorbereitung auf sein Politikstudium besucht zu haben. Roi wurde wenig später als Vorsitzender der Enquetekommission "Linksextremismus" im Magdeburger Landtag abgewählt.