Wie die schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt mit der AfD-Initiative umgeht, ist noch offen. CDU-Fraktionsvize Frank Bommersbach sagte, ein Landesparlament sei nicht der richtige Ort, um bundespolitische Maßnahmen zu fordern. "In Sachsen-Anhalt regiert im Gegensatz zu Berlin eine stabile Koalition, in der wir uns über das weitere Vorgehen austauschen werden", so Bommersbach. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle verwies auf den Koalitionsvertrag, der gemeinschaftliche Abstimmungen vorsieht. "Wir werden dem Antrag nicht zustimmen", kündigte Pähle an. Nötig sei eine Lösung, die für alle Koalitionspartner gehe.

Bildrechte: Susie Knoll