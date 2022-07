Jedes Bundesland ist selbstständig für die Verteilung des Impfstoffes verantwortlich. So erhalten etwa in Nordrhein-Westfalen zuerst die Apotheken der Universitätskliniken den Impfstoff. In Niedersachsen wird bereits in HIV-Schwerpunktpraxen geimpft. Das Sozialministerium Sachsen-Anhalt machte dazu keine genaueren Angaben. Es stehe lediglich fest, dass zunächst nur Impfungen im Rahmen der Kontaktverfolgung stattfinden würden.



Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden in Deutschland am Mittwoch schon mehr als 1.300 Fälle von Affenpocken registriert. Vor knapp zwei Monaten wurde das Virus erstmals in Deutschland nachgewiesen. In Sachsen-Anhalt sind bisher nur sechs Fälle bestätigt. Der erste Fall war Ende Mai bekannt geworden. Dabei handelte es sich um einen Mann aus dem Jerichower Land.

Wer sich gegen Affenpocken impfen lassen sollte

Die Ständige Impfkommission empfiehlt bereits eine Impfung mit Imvanex. Allerdings muss der Impfstoff erst noch von der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen werden. Bildrechte: dpa Wie die Ständige Impfkommission (Stiko) am 21. Juni mitteilte, soll der Impfstoff Imvanex – auch als Jynneos bekannt – zunächst Kontaktpersonen von Infizierten oder Menschen mit erhöhtem Risiko zugänglich gemacht werden. Dazu zählen zum Beispiel Menschen, die an Immunerkrankungen leiden, aber auch Männer, die sexuellen Kontakt mit Männern haben und dabei häufig den Partner wechseln. Das hängt damit zusammen, dass sich in Deutschland bisher vor allem homosexuelle Männer mit den Affenpocken angesteckt haben und diese Gruppe deshalb besonders geschützt werden soll. Grundsätzlich ist das Ansteckungsrisiko für Heterosexuelle aber genauso groß. Auch Angestellte in Speziallaboratorien kämen für eine Impfung infrage. Sachsen-Anhalt richtet sich nach diesen Empfehlungen.



Der Pockenimpfstoff Imvanex des deutsch-dänischen Unternehmens Bavarian Nordic ist in Deutschland bereits seit neun Jahren zugelassen und schützt nach aktuellen Untersuchungen auch vor Affenpocken. Bei Imvanex handelt es sich im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen, die in der Corona-Pandemie zum Einsatz kommen, um einen nicht vermehrungsfähigen Lebendimpfstoff, der auf einem abgeschwächten Kuhpockenvirus beruht.



Um den Impfstoff auch gegen Affenpocken einsetzen zu können, braucht es eine erweiterte Zulassung, die in Europa noch aussteht. Aktuell darf der Impfstoff nur gegen reguläre Pocken eingesetzt werden. Trotzdem empfiehlt die Stiko den Impfstoff bereits. Auf Basis von Studienergebnissen schätzt sie, dass die Impfung auch bei Affenpocken einsetzbar ist, weil es starke Ähnlichkeiten zwischen Pocken- und Affenpockenvirus gibt. Deshalb wird angenommen, dass die Antikörper, die gegen das Pockenvirus gebildet werden, auch gegen Affenpocken schützen.

Alte Pockenimpfung gegen Affenpocken