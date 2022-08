In Deutschland wurden die Affenpocken Mitte Mai erstmals nachgewiesen. Der erste Fall in Sachsen-Anhalt wurde einige Tage später festgestellt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums verteilen sich die Fälle bislang relativ gleichmäßig über das Land. Mehrere seien unter anderem in Magdeburg und im Landkreis Harz bekannt geworden. In Halle sei am Dienstagnachmittag der vierte Fall bestätigt worden, teilte die Pressestelle der Stadt mit. Erst vergangene Woche war der dritte Fall von Affenpocken in Halle aufgetreten.