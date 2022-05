Landeseigene Suchhündin Afrikanische Schweinepest: Suchhündin Lili soll bei der Eindämmung helfen

In Sachsen-Anhalt ist am Montag mit Lili die erste Kadaverspürhündin zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest vorgestellt worden. Die Hündin ist darauf spezialisiert, verendete Wildschweine aufzuspüren, um so zu verhindern, das sich andere Wildschweine anstecken.