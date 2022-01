Das wache, zuweilen jungenhafte Blitzen in seinen blaugrauen Augen hat er nicht verloren. Gut 30 Jahre währt die Karriere von Markus Behrens bei der Agentur für Arbeit nun schon. Jetzt hat sie ihn auf den Chefsessel der Regionaldirektion befördert. Zuständigkeit: Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Na klar gibt es Dinge, die nicht sexy sind, die aber gemacht werden müssen", sagt Markus Behrens schnörkellos mit eben diesem Blitzen in den Augen. Er sieht sich als einer, der für diesen Job brennt.

Behrens wird 1973 im sächsischen Torgau geboren, macht sein Abitur 1991 in Herzberg. "Was mit Menschen" lautet da schon lange sein Berufswunsch, weswegen der Abiturient zunächst mit dem Lehrerberuf liebäugelt. Doch die Wende bringt, dass die Hochschulen im Land abgewickelt werden. "Mach' was Sicheres!", rät da die Mutter, eine Lehrerin. So wird er Student an der Hochschule der Bundesanstalt für Arbeit in Mannheim, zählt zur ersten Truppe, die im wiedervereinten Deutschland Arbeitsmarktmanagement von der Pike auf lernt.

"Die Zeit der schwarzen Flure" – schlicht frustrierend

Nun der Chef von mehr als 100 Leuten: Markus Behrens Bildrechte: Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt/Thüringen "Auch was mit Menschen", resümiert Behrens und erinnert sich an seinen ersten Job als Arbeitsvermittler im sachsen-anhaltischen Jessen, nicht weit von seiner alten Heimatstadt entfernt. Heute beschreibt er diesen Job als frustrierend. "Es war so traurig, dass man theoretisch wusste, wie es gehen könnte. Aber es ging eben nicht so. Es gab so viele Arbeitssuchende und wir hatten keine Jobs. Die Betriebe wurden abgewickelt. Wir nannten das die Zeit der schwarzen Flure."

Bevor Behrens dazu kommt, jungen Menschen zu helfen, wird er Pressesprecher. Bei der Agentur für Arbeit in Dessau trägt er maßgeblich dazu bei, dass der schlechte Ruf, den "das Arbeitsamt" bei vielen hat, sich etwas bessert. Er macht das unermüdlich, kenntnisreich und mit Witz, sagen die, die mit ihm zusammenarbeiten. Zum Beispiel Sabine Edner, damals Agenturchefin in Dessau, heute Geschäftsführerin des Jobcenters in Leipzig.

Markus war sich nie zu schade für etwas. Er hat sich mit Fleiß seinen Erfolg erarbeitet, ist ein Netzwerker, ein Gestalter. Sabine Edner frühere Chefin von Markus Behrens