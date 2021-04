Auch E-Bikes sind Thema bei "#MenschaufmRad". Denn die Zahlen der Unfälle mit E-Bikes stiegen in der Vergangenheit. Im Jahr 2020 waren es 167, wobei zwei Menschen starben. Ein Jahr zuvor waren es 103 Unfälle. In Eisleben bieten Kreisverkehrswacht und Polizei deshalb am Donnerstag im Rahmen des Aktionstages ein Fahrsicherheitstraining mit E-Bikes an. In Halle will die Polizei in und um die Innenstadt verstärkt zwischen 8:30 Uhr und 15 Uhr alle Verkehrsteilnehmer kontrollieren und beraten. Vor allem gehe es um die Erkennbarkeit von Radfahrern im Straßenverkehr, die Gefahren des toten Winkels und um Ablenkung.