Corona-Pandemie Beratungsstellen registrieren viele Rückfälle von Süchtigen

Die Suchtberatungsstellen in Sachsen-Anhalt bemerken eine deutliche Steigerung der Anfragen. In der Corona-Pandemie greifen offenbar mehr Menschen zur Flasche. Sorge macht vor allem der hohe Anteil von Rückfällen – also Menschen, die ihre Sucht schon einmal bezwungen hatten.