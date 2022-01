Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sieht rechtlich keine Möglichkeit dafür, dass die Polizei über Führerscheine mit abgelaufener Gültigkeit generell hinwegsieht. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (MZ, Montagsausgabe). Am Mittwoch endet die Umtauschfrist für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958.

Viele Führerscheinstellen waren in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie zeitweise geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet, so dass einige Menschen Probleme hatten, rechtzeitig Termine für den Führerscheinumtausch zu bekommen. Mehrere Bundesländer hatten deswegen im Dezember eine Verlängerung der Umtauschfrist um ein halbes Jahr gefordert. Doch nun endet die Frist am 19. Januar.