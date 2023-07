Regional gebe es große Unterschiede. So lebten im vergangenen Jahr die im Schnitt jüngsten Menschen (44,28 Jahre) in der einwohnerreichsten Stadt Halle, hieß es. Am ältesten sei die Bevölkerung mit 50,31 Jahren im Landkreis Mansfeld-Südharz und in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau mit 50,22 Jahren. Die Frauen waren den Angaben zufolge in 2022 mit durchschnittlich 49,61 Jahren gut dreieinhalb Jahre älter als die Männer.