Die Folgen dieser Entwicklung werden einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern für ganz Deutschland vielfältig sein. Unternehmen müssen sich demnach darauf einstellen, dass immer weniger potenzielle Arbeitskräfte verfügbar sind und mit einem erhöhten Personal- und Fachkräftemangel zu rechnen ist. Das Problem zeichnet sich in Sachsen-Anhalt bereits heute ab. Schon jetzt gibt es viele Berufe, in denen ein Mangel an Fachkräften herrscht. In den nächsten zehn Jahren wird sich dieser noch verschärfen, wenn in einigen Berufsgruppen 20 bis 30 Prozent der Beschäftigten in Rente gehen.