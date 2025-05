Humana Kleidersammlung Altkleider: Sammler zieht alle Container aus Sachsen-Anhalt ab

Hauptinhalt

12. Mai 2025, 12:19 Uhr

Der kommerzielle Altkleidersammler Humana hat seine sämtlichen 200 Standorte in Sachsen-Anhalt aufgegeben. Die Branche stecke aufgrund eines erhöhten Aufkommens an minderwertiger Kleidung in der Krise. Was das für die Kommunen bedeuten könnte.