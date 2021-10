Das Attentat auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 hat das ganze Land erschüttert und bewegt. Am Samstag jährt sich der antisemitische Anschlag zum zweiten Mal. Zum Gedenken an die Geschehnisse und an die Opfer sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Gleichzeitig kritisieren Organisationen der Zivilgesellschaft die fehlende Aufarbeitung der Stadt. Das ist heute unser Top-Thema. Ich bin Cornelia Winkler – und hier kommt Ihr Morgen-Update.