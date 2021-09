​​Sachsen-Anhalt am Mittwochmorgen: Bevor es mit dem Top-Thema losgeht, schauen wir kurz nach Burg. Als ich gelesen habe, dass dort eine Klasse aus Kindern gebildet wurde, die man alle für arabischsprachig hielt, war ich gestern schwer irritiert. Zumal das anscheinend auf Basis von Äußerlichkeiten erfolgte. Meiner Erfahrung nach lernt man eine Sprache ohnehin am besten unter Muttersprachlern; so ging es mir jedenfalls beim Studienaufenthalt in Russland. Damit bin ich sicher nicht allein. Die ganze Geschichte aus Burg lesen Sie hier.