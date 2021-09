Unser Daten-Experte Manuel Mohr hat sich die Daten zur SPD noch genauer angesehen und schreibt: "In mehr als der Hälfte aller Orte (120 bzw. 55 Prozent) geht die SPD als Partei mit den meisten Zweitstimmen hervor." Das ist eine knappe Mehrheit. Für Sachsen-Anhalt aber ist das bemerkenswert, da gerade hier die CDU eigentlich Platzhirsch ist und nun große Verluste hinnehmen musste.

Hier geht es zur gesamten Analyse: "Bundestagswahl 2021: So haben die Parteien in Ihrem Ort in Sachsen-Anhalt abgeschnitten".

SPD-Ko-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt mahnt Union, selbst Regierung anzustreben

Mit dem leichten Vorsprung der Sozialdemokraten vor der CDU, die das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl überhaupt erzielte und im Vergleich zu 2017 massiv abrutschte, kommen kritische Töne aus Sachsen-Anhalt in Richtung Union. Juliane Kleemann, SPD-Ko-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, warnte am Montag, sollte die Union eine Koalition mit Grünen und FDP bilden, könne das zu Problemen im Verhältnis von SPD und CDU mit sich bringen. Kleemann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es stelle sich die Frage, ob man ein Land nur als Machtobjekt betrachte oder ob man mit Inhalten punkte. Harte Worte in Richtung Union. Politisch schwergewichtiger wirken solche Worte, kommen sie von einem Ministerpräsidenten, zumal von der CDU. So geschehen aus Sachsen.