In Frankfurt am Main ist am frühen Morgen eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Evakuierten aus Kabul gelandet. Der Airbus kam aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Die Bundeswehr hatte die Menschen gestern Abend mit einem Militärtransporter von Kabul nach Taschkent geflogen. Es war der dritte Evakuierungsflug. Insgesamt sind laut Verteidigungsministerium bisher mehr als 260 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Für heute plant die Bundeswehr vier Flüge in die afghanische Hauptstadt, um weitere Menschen von dort in Sicherheit zu bringen.