In Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 100 genossenschaftlich oder individuell geführte Dorf- und Hofläden. Das zeigt jetzt eine Auswertung, an der die Hochschule Harz beteiligt war. Die Frage der Forscherinnen und Forscher: Wie können die Läden technisch so aufgerüstet werden, dass sie ihre Öffnungszeiten von wenigen Stunden am Tag ausweiten können – ohne dafür zusätzliches Personal einstellen zu müssen?



Möglich ist das, sagt die Studie. Ein Beispiel aus Thüringen zeigt auch, wie der 24-Stunden-Markt in der Praxis umgesetzt werden kann. Unser Tipp des Morgens ist die Zusammenfassung von all dem – darin sehen Sie auch eine Karte, die alle Dorf- und Hofläden in Sachsen-Anhalt zeigt.