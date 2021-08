Corona in Sachsen-Anhalt – Erste Kreise starten mit Auffrischungs-Impfungen

Auffrischungs-Impfung – ja oder nein? Forscher prüfen die Frage von Wirksamkeiten und sprechen dann Empfehlungen aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) blickt aus der Perspektive der weltweiten Impfgerechtigkeit auf diese Frage und kritisiert zwischenzeitliche Überlegungen, eine Dritt-Impfung in den reichen Industrienationen auch für Gesunde anzubieten. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte am Montag in Genf, von den mehr als fünf Milliarden verabreichten Impfdosen seien 75 Prozent in nur zehn reichen Ländern zur Anwendung gekommen.



Für eine weltweit gerechte Verteilung setzt sich die Covax-Initiative ein. Deutschland hat bislang zugesagt, bis Ende des Jahres 30 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs weiterzugeben und an Covax zu spenden, schreiben die Kollegen von tagesschau.de.