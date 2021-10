In unserem Instagram-Account für das Erklärformat #MDRklärt geht es diesmal um Impfmuffel, die laut dem Bundesministerium für Gesundheit vor allem im Osten sind. Denn betrachtet man die Impfquoten der einzelnen Bundesländer, so nehmen die Ost-Bundesländer die hinteren Plätze ein. In Sachsen ist die Impfquote sogar mit nur 55 Prozent vollgeimpfter Personen bundesweit am schlechtesten; Thüringen ist mit 58,8 Prozent auf dem drittletzten Platz. Zum Vergleich: Im Saarland sind 71 Prozent und in Bremen 75 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft.