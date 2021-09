2G in Hamburg – die Regeln im Detail: - Verzicht auf das Abstandsgebot

- Verzicht auf Kapazitätsbegrenzungen

- Es darf im Stehen verzehrt werden.

- Tische und Stühle können beliebig platziert werden.

- Shishas dürfen auch in geschlossenen Räumen genutzt werden.

- Die Sperrstunde entfällt.

- Aufhebung der Testpflicht

- Tanzen ist auch in geschlossenen Räumen möglich

- Maskenpflicht in Innenräumen gilt weiter, aber nicht am Sitz- oder Stehplatz