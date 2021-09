​Sachsen-Anhalt am Donnerstagmorgen: Während die neue Koalition einen strengeren Umgang mit dem Wolf in Sachsen-Anhalt plant – sieht der Landesjagdverband bei der Umsetzung Probleme. Das ist gleich unser Top-Thema. Und ansonsten steht für Sachsen-Anhalt ein wichtiger Tag an: Über drei Monate nach der Landtagswahl bekommt Sachsen-Anhalt heute seine neue Regierung. Reiner Haseloff will am Vormittag als Ministerpräsident wiedergewählt werden, danach werden die neun Ministerinnen und Minister des neuen Kabinetts ernannt. In unserem #MDRklärt blicken wir aber zuvor noch einmal 31 Jahre zurück. Ich bin André Plaul – und hier ist Ihr Morgen-Update: