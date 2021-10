Wenn Sie viel mit der Bahn fahren, ob als Pendler oder Fernreisende, schauen Sie vielleicht auch immer mit Spannung auf den Dezember. Denn dann wechselt die Deutsche Bahn jedes Jahr ihr Fahrplanangebot. In diesem Jahr will die DB ihr Fernnetz in Sachsen-Anhalt ausbauen und mit dem Fahrplanwechsel mehr Züge durchs Land rollen lassen. Das kündigte der Konzern auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT an.