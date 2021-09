Um 2 Uhr in der Nacht hat der Streik der GDL-Lokführer begonnen. Es könnte mit fünf Tagen Dauer der längste in der aktuellen Auseinandersetzung werden. Und das, obwohl die Deutsche Bahn gestern Nachmittag ein neues Tarif-Angebot unterbreitet hat. Doch das wurde abgebügelt.

Nein. GDL-Chef Claus Weselsky hat das gestern von der Bahn unterbreitete Angebot heute Morgen abgelehnt. Er sagte in der ARD, "Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allem keine Gewerkschaft auf der Welt annehmen." Konkret kritisiert Weselsky, dass mit dem Angebot der Geltungsbereich des Tarifs beschränkt werden soll. Das würde eine Spaltung der Mitglieder der GDL in erster und zweiter Klasse bedeuten.

Diese Fernzüge wird es fünf Tage lang in Sachsen-Anhalt nicht zu sehen geben. Bildrechte: dpa

"Ersatzfahrplan in der Nacht gut angelaufen", hat die Deutsche Bahn heute Morgen getwittert. Das ist äußerst positiv ausgedrückt für das, was seit der Nacht auf den DB-Strecken in Sachsen-Anhalt los ist. Hier gibt es die Ersatzfahrpläne im Überblick. Ein paar Beispiele: Zwischen Magdeburg und Eilsleben fahren nur Ersatzbusse und das im Drei-Stunden-Takt. Halle-Leipzig wird im Halbstunden- statt im Viertelstundentakt befahren. In der östlichen Altmark, zwischen Stendal und Wittenberge, sind planmäßig nur drei Züge pro Tag und Richtung unterwegs. Die S-Bahn Magdeburg ist auf einen Sechs-Stunden-Takt reduziert. Der Fernverkehr wurde auf ein Minimum zusammengestrichen, die Landeshauptstadt wird nicht mehr angefahren.