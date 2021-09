In Halle ziehen die gläsernen Ausstellungsräume der Bundesländer-Expo seit knapp zwei Wochen die Blicke auf sich – und Besucher an. Es war ziemlich sicher eine gute Idee, die Expo-Stände über mehrere Straßen zu verteilen und nicht an einem Ort zu konzentrieren. Das war eine Entscheidung mit Blick auf die Corona-Pandemie, um Besuchermassen nicht an einem Ort zu haben. Aber es macht auch was her.