Wer einen genaueren Blick auf die Preise wirft, stellt fest: Bei uns in Sachsen-Anhalt sind die regionalen Unterschiede mitunter ziemlich groß. Für heute Morgen etwa – Stichzeit, 6 Uhr – wird der günstigste Preis für einen Liter in Diesel in Magdeburg mit 1,33 Euro angegeben. In Dessau-Roßlau sind es ganze 8 Cent mehr: Hier kostete der Liter heute früh 1,41 Euro. In Burg im Jerichower Land kostete der Liter Diesel gestern nach Beobachtungen einer MDR-Reporterin satte 1,50 Euro. Bei Super ist die Lage ganz ähnlich, allerdings mit weniger großen Unterschieden: In Halle und Umgebung gibt's den günstigsten Liter für 1,60 Euro, in und um Aschersleben für 1,63 Euro. Das zeigen Daten des ADAC.

Seit einem Tiefststand im Herbst 2020 gehen die Preise wieder nach oben. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de