Endlich wieder: Weihnachtsmärkte in Halle und Magdeburg

Die beiden größten Städte Sachsen-Anhalts wollen in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte anbieten. In Halle und in Magdeburg werden sich die Menschen in der Adventszeit auf Weihnachten einstimmen können – trotz Corona. Planungen dafür liefen schon seit dem Sommer, jetzt haben die Stadtverwaltungen an Elbe und Saale klargestellt, dass es auch was wird mit dem Budenzauber.

Halle: Weihnachtsmarkt ab 23. November – und dezentral

In Halle soll der Weihnachtsmarkt vom 23. November bis 23. Dezember geöffnet sein. Nach Angaben der Stadt soll er dezentral aufgebaut werden, voraussichtlich auf dem Marktplatz, dem Hallmarkt, dem Platz vor der Ulrichskirche, am Hansering und am Domplatz. Und die Corona-Lage? Die Stadt Halle betont, dass aktuell noch die Planungen für den Weihnachtsmarkt laufen. Sie beinhalteten auch Hygiene- und Abstandsregeln. Genauere Infos will die Stadt Anfang November bekannt geben. Aus einer Welt vor Corona: Dieses Bild vom halleschen Weihnachtsmarkt hat unser Reporter 2019 aufgenommen. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Magdeburg: Markt eröffnet am 22. November – mit Lichterwelt

Nach einem Jahr Zwangspause soll der Weihnachtsmarkt in Magdeburg am 22. November eröffnet werden. Anders als in Halle, ist in der Landeshauptstadt aber kein dezentraler Markt geplant. Stattdessen soll es Glühwein, Lebkuchen und Co. wie üblich auf und rund um den Alten Markt geben. Die Stände sollen den Angaben zufolge aufgebaut werden wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Eine Einzäunung des Geländes sei nicht geplant.

Stattdessen soll der Markt auch unter der Woche bis 22 Uhr geöffnet sein, um den Besucherandrang zu entzerren. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Abstand zum Nebenmann nicht ausreicht. Magdeburg appelliert an die Eigenverantwortung der Gäste.

Bildrechte: Viktoria Kuehne Wir alle können nach den kräftezehrenden Monaten der Corona-Pandemie die Heimeligkeit und den Glanz der Weihnachtsmarktbuden und der Lichterwelt gebrauchen und freuen uns dementsprechend, dass es endlich wieder einen Weihnachtsmarkt geben soll. Lutz Trümper, SPD Oberbürgermeister von Magdeburg