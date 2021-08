Frische Brötchen zum Frühstück, süße Teilchen zum Kaffee: Abgesehen von nur noch wenigen kleinen Traditions-Bäckern, kommen diese Dinge meist aus Großfabriken – und landen in den Regalen von Supermärken, bei Restaurants und in Back-Ketten. Dahinter steckt ein Millionengeschäft mit tiefgekühlten Produkten , die in der Regel aufgetaut und fertig gebacken werden. Das Herz dieser Produktion schlägt in Eisleben. Hier sitzt, mit verschiedenen Werken, eines der größten Bäckereiunternehmen der Welt. Doch heute Morgen steht dieses Herz still.

Jörg Most, Geschäftsführer der NGG Leipzig-Halle-Dessau, verweist in einer Mitteilung darauf, dass in den westdeutschen Standorten von Aryzta deutlich höhere Löhne gezahlt würden. Das müsse auch an den Standorten in den neuen Bundesländern möglich sein, denn dort werde keine andere Arbeit geleistet. Für andere Backwarenproduzenten in den ostdeutschen Bundesländern gebe es den Flächentarifvertrag Brotindustrie Ost. Bereits gestern waren schon etwa 100 Beschäftigte am Standort Nordhausen in Thüringen in den Ausstand getreten.