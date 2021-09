Das Polizeirevier in Dessau-Roßlau (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Auf Twitter kommentieren User: "Natürlich, aus Dessau." Was bedeutet das?

Das Polizeirevier in Dessau-Roßlau war in der Vergangenheit mehrfach Thema bundesweiter Berichterstattung – spätestens seit dem Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh, der 2005 in Polizeigewahrsam in Dessau verbrannte. Der Fall ist bis heute nur lückenhaft aufgeklärt. Zuvor war bereits der Obdachlose Mario Bichtemann in einer Zelle des Reviers zu Tode gekommen. Den neuen Recherchen zufolge ist die suspendierte Polizistin aber nicht im Revier in Dessau eingesetzt, sondern in Bitterfeld. Das Revier gehört zur Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.