Ein paar Beispiele aus den Ersatzfahrplänen in Sachsen-Anhalt: Die S1 fährt nur alle sechs Stunden zwischen Magdeburg und Stendal, die R18 von Halle nach Jena im 4-Stunden Takt. Auch von Magdeburg nach Uelzen geht es nur im 4-Stunden-Takt, zwischen Magdeburg und Halle gibt es einen 3-Stunden Takt. IC-Züge verkehren in Sachsen-Anhalt wegen des Streiks gar nicht. Nur einzelne ICE-Züge fahren noch Halle und Stendal an. Weitere Infos zu den Ersatzfahrplänen finden Sie in unserer Übersicht.