​Guten Morgen, Sachsen-Anhalt! Herzlich willkommen in der neuen Woche. Heute am 11. Oktober kümmern wir uns um das Ende der sogenannten "Bürgertests". Zu Deutsch: Wer sich ab heute auf das Coronavirus testen lassen will, muss dafür in aller Regel zahlen. Das ist unser Top-Thema am Montag. Ich bin Luca Deutschländer – und hier kommt Ihr Morgen-Update.