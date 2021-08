Wie wahrscheinlich so einige, zieht es mich im Sommer unglaublich viel nach draußen. Drinsitzen kann man schließlich an ungemütlichen Herbst- und Wintertagen. Auch laue Sommerabende – so das Wetter mitspielt – verbinde ich gern mit einem Draußen-Programm, wie im Freiluftkino oder -Theater. Corona-bedingt setzen diesen Sommer noch mehr Häuser als sonst auf Open-Air-Veranstaltungen. Die Wasserburg Roßlau verwandelt sich bereits seit 1996 regelmäßig in der warmen Jahreszeit zur Theaterbühne. Mein Kollege Marc Burgemeister hat sich mit den Theatermacherinnen- und -machern in der besonderen Kulisse getroffen.