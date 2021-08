25.08.2021 | Sachsen-Anhalt am Morgen Regierungsbildung: Franziska Weidinger als Justizministerin im Gespräch

Sachsen-Anhalt am Mittwochmorgen: Die Ressortaufteilung im künftigen Kabinett Haseloff ist komplett. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist Franziska Weidinger die Favoritin für das Justizministerium. Außerdem: Die Impfquote in Sachsen-Anhalt liegt bei den Zweitimpfungen inzwischen bei 56,1 Prozent. Und: Was ist im Gnadenhof in Wangen im Burgenlandkreis genau passiert? Dort hat gestern ein Leopard eine Pflegerin angegriffen. Wir starten in den Tag!