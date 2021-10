Es gibt einen Spruch über kleine Jungs: Wenn man die fragt, was sie später gern mal werden möchten, antworten viele: Feuerwehrmann! Nur denen, die sich früh in der Jugendfeuerwehr engagieren, wird klar sein, welchen Knochenjob sie da gewählt haben – oder welch zeit- und kraftraubendes Ehrenamt. Und während nicht nur in Sachsen-Anhalt viele Feuerwehren dringend Nachwuchs suchen, sieht das in Drohndorf bei Aschersleben ganz gut aus. Dort hat sich der Feuerwehr-Nachwuchs jetzt zu einer 24-Stunden-Übung getroffen – mit Einsätzen in der Nacht und allem, was eben dazu gehört.



Auch, wenn manche sichtlich müde zum nächtlichen Einsatz gefahren sind: die Kinder haben vieles mitgenommen, ist sich Jugendwart Kevin Bierstedt sicher. Und wie all das ausgesehen hat, zeigt Ihnen mein Kollege Tom Gräbe. Der hat die Nacht nämlich auch im Feuerwehr-Haus verbracht.