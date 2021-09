Morgen will sich Reiner Haseloff (CDU) im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Es wäre seine dritte Amstzeit. Seit 1990 regierten und reagieren sechs verschiedene Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt. Zum Vergleich: Brandenburg hatte in dieser Zeit nur drei, Sachsen immerhin vier Ministerpräsidenten.