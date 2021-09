Wer im oder um den Harz per Bahn unterwegs sein will, muss nichts befürchten. Die Privatbahn Abellio wird nicht bestreikt. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Die Folge: Der Streik im Personenverkehr trifft in Sachsen-Anhalt ausgerechnet auf den Tag des Schulstarts, an dem die Straßen also nach Wochen wieder deutlich voller sein dürften. Außerdem ist bei dem geplanten fünftägigen Ausstand erstmals ein Wochenende involviert. Somit werden auch Wochenend-Pendler mit Auswärts-Job oder Fernbeziehung sowie Urlauber in Mitleidenschaft gezogen. Selbst Verwandte, die am Wochenende zu Einschulungsfeiern per Bahn anreisen wollen, könnten Schwierigkeiten bekommen.



Das Ausmaß: In Sachsen-Anhalt wird rund die Hälfte der Bahnstrecken ausschließlich von der Deutschen Bahn oder ihrer Tochterunternehmen befahren. Da im Osten der Anteil von GDL-Lokführern höher ist, sind die Streikauswirkungen hier besonders groß. Die von der DB angekündigten Ersatzfahrpläne, die 25 Prozent des Fernverkehrs und 40 Prozent des Nahverkehrs versprechen, treffen für Sachsen-Anhalt nicht zu. Magdeburg wird nach jetzigem Stand fünf Tage lang vom Fernverkehr komplett abgekoppelt, in Halle werden statt 80 ICE- und IC-Zügen täglich nur neun pro Tag halten. Bitterfeld, Wittenberg und Stendal erreichen nur eine Hand voll Fernzüge. Für den Regionalverkehr werden erst im Laufe des heutigen Tages Ersatzfahrpläne erwartet. Je nach Linie schwankte das Angebot zuletzt stark – zwischen einem Halbstundentakt auf der Verbindung Halle-Leipzig und einem Sechs-Stunden-Takt bei der S-Bahn Magdeburg. Orte anderer Strecken wurden nur per Bus angefahren.