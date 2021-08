Das Thema Windräder war zuletzt weniger im Fokus, obwohl es in Sachen Klimakrise von großer Bedeutung ist. Windräder erzeugen Energie, soweit sind sich alle einig. Doch will sie nicht jeder in der Landschaft sehen, schon gar nicht in Sichtweite seines eigenen Hauses. Doch irgendwo müssen sie hin, wenn es mit dem Windanlagenbau weitergehen soll. Und gerade Sachsen-Anhalts Windkraftindustrie hat besonders darunter gelitten, dass der Ausbau in Deutschland bisher (zu) bürokratisch war. Eine Forschungsgruppe des Instituts für Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover (LUH) hat sich angeschaut, wo die besten Flächen für neue Windräder bestünden. Und stellte fest: Sachsen-Anhalt hat in Deutschland das größte Potenzial.