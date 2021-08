Herzlich Willkommen bei "SACHSEN-ANHALT AM MORGEN" – mein Name ist Mandy Ganske-Zapf und los geht es mit dem Top-Thema: Ein Regengebiet hat Sachsen-Anhalt mindestens noch heute fest im Griff. Der herunterkommende Dauerregen sorgt für ein Ansteigen der Pegel bei einigen Flüssen im Land. Das ist bislang insbesondere im Harz und im Süden an der Weißen Elster zu spüren. Auch die Bode gerät in den Blick.